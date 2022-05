Napoli, Rrahmani su Spalletti: “Ci chiede di farlo in allenamento” (Di giovedì 19 maggio 2022) Quest’oggi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il difensore del Napoli, Amir Rrahmani. Tanti i temi trattati, tra i quali anche quello del rapporto con Luciano Spalletti, allenatore azzurro, tra gli artefici delle buone prestazioni del kosovaro. Amir Rrahmani (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Rrahmani elogia Spalletti: “Per tutta la squadra è stato importante!” Di seguito le dichiarazioni del centrale azzurro: Spalletti? “È stato importante, anche se all’inizio chiedeva cose diverse da adesso. In allenamento puoi anche sbagliare, ma ti chiede sempre quello che è giusto per lui: noi l’abbiamo sempre seguito. È stato importante per tutta la squadra”. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 19 maggio 2022) Quest’oggi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kissil difensore del, Amir. Tanti i temi trattati, tra i quali anche quello del rapporto con Luciano, allenatore azzurro, tra gli artefici delle buone prestazioni del kosovaro. Amir(Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)elogia: “Per tutta la squadra è stato importante!” Di seguito le dichiarazioni del centrale azzurro:? “È stato importante, anche se all’iniziova cose diverse da adesso. Inpuoi anche sbagliare, ma tisempre quello che è giusto per lui: noi l’abbiamo sempre seguito. È stato importante per tutta la squadra”.

