MotoGP | il manager di Aleix | Aprilia non si aspettava un Espargaro così competitivo - News

Advertising

motosprint : #MotoGP '#Quartararo è il campione del mondo in carica, tutti lo vogliono'. Il francese smetterà di vestire i colo… - infoitsport : MotoGP 2022, il manager di Aleix Espargarò: “Aprilia ci offre un aumento piccolissimo” - motorboxcom : #MotoGP Pit #Beirer, boss #KTM, si sfoga contro il manager del suo pilota Remy #Gardner, e non solo... - FormulaPassion : #MotoGP: il manager di #Quartararo si confessa deluso dalla #Yamaha - corsedimoto : I MANAGER DEI PILOTI SONO LA PIAGA DELLA MOTOGP? Ne è convinto Pit Beirer, plenipotenziario KTM. A causa di chi ne… -

Espargarò e la RS - GP faranno coppia anche nelladel 2023 Ci sperano in tanti, e pure noi ... Siccome la faccenda si sta rivelando articolata , sul tema è intervenuto Albert Valera,del ...Il teamdella Ducati prova sentimenti contrastanti dopo quanto successo a Le Mans ma punta in alto ... Enea ad ogni modo è stato un pilota Ducati fin dall'esordio nella, e su di lui la ...Albert Valera si occupa del pilota catalano: "Lui è il capitano del team, perciò l'offerta deve essere adeguata al suo valore" ...Si rincorrono le voci su un possibile sbarco in MotoGP di Toprak Razgatlioglu e addirittura Lin Jarvis ha recentemente detto "prima viene e meglio è". In questo clima favorevole al passaggio al mondia ...