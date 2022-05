Lecce | sentenza del giudice di pace | a rischio nullità i verbali della polizia locale Difetto di notifica

(Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo ladeldidi, pubblicata ieri, sonoannullamento tutti ielevati dallaMunicipale del Comune di. Per ildidi(dott.ssa V. R. Cerfeda) risulta infatti fondato, tra gli altri, il motivo di ricorso sulladel verbale perdi, avanzato dal difensore del ricorrente, l’Avv. Alfredo Matranga, in quanto la società privata di recapito delegata dall’amministrazione comunale “non pare potersi intendere quale concessionaria individuata dalla direzione Provinciale delle Poste ex art. 29 DPR 156/73, atte al recapito degli espressi, non potendo rientrare, da ...

Lecce, sentenza del giudice di pace: a rischio nullità i verbali della polizia locale Dopo la sentenza del Giudice di Pace di Lecce, pubblicata ieri, sono rischio annullamento tutti i verbali elevati dalla Polizia Municipale del Comune di Lecce. Per il Giudice di Pace di Lecce (dott.ss ...Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Lecce, che aveva impugnato la sentenza del Tar. Gli imprenditori chiedono chiarezza e tutele per gli investimenti sostenuti ...