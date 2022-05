Koulibaly: «De Laurentiis ascolta i tifosi. Se non vogliono che un giocatore se ne vada, lui non lo vende» (Di giovedì 19 maggio 2022) Continuano ad emergere stralci della lunga intervista rilasciata da Kalidou Koulibaly a Onze Mondial. Nelle dichiarazioni che vi proponiamo, il difensore senegalese parla del suo rapporto con Napoli e il Napoli. “Cosa mi fa amare la città? Tutto! Il sole, il mare, le persone, l’entusiasmo per il calcio. Che abbiano 10 o 70 anni, amano il calcio. Tutti ti parlano di calcio. Mi piace molto il loro modo di accogliere gli stranieri. La mia famiglia e i miei amici sono accolti a braccia aperte quando arrivano in città e pronunciano il mio nome, è qualcosa di grandioso. Amo vivere qui. I bambini lo adorano. Quando siamo in Francia, chiedono di tornare al Napoli. Amano la cultura italiana. I miei figli parlano correntemente l’italiano. Sono qui da 8 anni. Se sono ancora qui nonostante tutto quello che è successo è perché mi sento bene qui”. Sulla pressione che avverte un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 maggio 2022) Continuano ad emergere stralci della lunga intervista rilasciata da Kalidoua Onze Mondial. Nelle dichiarazioni che vi proponiamo, il difensore senegalese parla del suo rapporto con Napoli e il Napoli. “Cosa mi fa amare la città? Tutto! Il sole, il mare, le persone, l’entusiasmo per il calcio. Che abbiano 10 o 70 anni, amano il calcio. Tutti ti parlano di calcio. Mi piace molto il loro modo di accogliere gli stranieri. La mia famiglia e i miei amici sono accolti a braccia aperte quando arrivano in città e pronunciano il mio nome, è qualcosa di grandioso. Amo vivere qui. I bambini lo adorano. Quando siamo in Francia, chiedono di tornare al Napoli. Amano la cultura italiana. I miei figli parlano correntemente l’italiano. Sono qui da 8 anni. Se sono ancora qui nonostante tutto quello che è successo è perché mi sento bene qui”. Sulla pressione che avverte un ...

