Johnny Depp, l'ex agente al processo: «Rabbia, alcol e droga, sul set aveva una pessima reputazione»

Johnny Depp e Amber Heard, la battaglia legale continua. E arriva anche una testimonianza contro l'attore da una persona che per 30 anni è stata molto vicina a lui: l'ex agente, Tracey Jacobs. «Ai tempi delle riprese del quinto 'Pirati dei Caraibi', in Australia, Johnny si era fatto una pessima reputazione sul set. aveva scatti di Rabbia e a volte non si presentava sul set, altre volte arrivava in ritardo» – ha testimoniato l'ex agente di Johnny Depp – «Parte di questo comportamento non professionale era dovuto all'aumento di uso di alcol e droga da parte di Johnny. Lui però romanticizzava la cultura della ...

