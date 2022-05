Jake Daniels, dopo il suo coming out un compagno di squadra si scusa: “Perdono, sono stato omofobo” (Di giovedì 19 maggio 2022) Qualche giorno fa Jake Daniels ha fatto la storia del calcio inglese facendo coming out pubblicamente. Il giocatore del Blackpool infatti è l’unico calciatore professionista in attività nel Regno Unito ad essersi dichiarato omosessuale. Jake ha rivelato che i suoi compagni di squadra l’hanno supportato fin da subito e che l’hanno anche incoraggiato ad aprirsi con il pubblico. Alcuni utenti di Twitter però hanno scoperto che nel 2012 un giocatore del Blackpool, Marvin Ekpiteta, ha pubblicato dei tweet omofobi. Marvin si è subito scusato pubblicamente. La lettera di Marvin Ekpiteta. “Mi assumo la piena responsabilità di questi post. Voglio scusarmi con tutto il cuore per il linguaggio offensivo e completamente inappropriato che ho usato e per le cose orrende che ho ... Leggi su biccy (Di giovedì 19 maggio 2022) Qualche giorno faha fatto la storia del calcio inglese facendoout pubblicamente. Il giocatore del Blackpool infatti è l’unico calciatore professionista in attività nel Regno Unito ad essersi dichiarato omosessuale.ha rivelato che i suoi compagni dil’hanno supportato fin da subito e che l’hanno anche incoraggiato ad aprirsi con il pubblico. Alcuni utenti di Twitter però hanno scoperto che nel 2012 un giocatore del Blackpool, Marvin Ekpiteta, ha pubblicato dei tweet omofobi. Marvin si è subitoto pubblicamente. La lettera di Marvin Ekpiteta. “Mi assumo la piena responsabilità di questi post. Vogliormi con tutto il cuore per il linguaggio offensivo e completamente inappropriato che ho usato e per le cose orrende che ho ...

