Il bambino nell'auto della tragedia dell'asilo non ricorda nulla (Di giovedì 19 maggio 2022) AGI - Ascoltato da uno psicologo non ricorda nulla di quanto è accaduto. Si tratta del 12enne figlio della donna indagata per omicidio stradale in relazione all'incidente che ieri ha visto la morte di un bimbo di 4 anni ed il ferimento di altri cinque di cui uno più grave fuori la scuola materna '1 maggio' dell'Aquila. Il minore era seduto lato passeggero della macchina una "Volkswagen Passat staion wagon' che sfrenandosi ha investito i minori protetti da un cancello. La mamma che era alla guida della macchina si era allontanata per riprendere altre due figlie gemelle. Sarà una consulenza disposta dal pm titolare del fascicolo Stefano Gallo a chiarire se si sia verificato un guasto meccanico oppure il ragazzino involontariamente ha ...

