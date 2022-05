I voli cancellati di British Airways (Di giovedì 19 maggio 2022) Ci sono alcuni post social che hanno circolato negli ultimi giorni sul fatto che la British Airways avesse cancellato moltissimi voli. La notizia dei voli cancellati è reale, e quasi tutti i post che ho visto l’hanno condivisa partendo dall’articolo dell’Indipendent che condiviso sui social si mostra così: Alcuni di coloro che hanno condiviso la notizia sono divulgatori noti in Italia, e nel condividerla hanno spiegato nei loro post – alcuni ora eliminati – che la causa dei tagli fosse dovuta a una carenza di personale causata dai tanti contagi Covid che sono occorsi dopo che è stato eliminato l’obbligo di mascherine sui voli. Ad esempio qui possiamo vedere un tweet del dottor Massimo Fantini, ora rimosso: Tweet che recita: Pandemic is over, bisogna togliere tutte le restrizioni ... Leggi su butac (Di giovedì 19 maggio 2022) Ci sono alcuni post social che hanno circolato negli ultimi giorni sul fatto che laavesse cancellato moltissimi. La notizia deiè reale, e quasi tutti i post che ho visto l’hanno condivisa partendo dall’articolo dell’Indipendent che condiviso sui social si mostra così: Alcuni di coloro che hanno condiviso la notizia sono divulgatori noti in Italia, e nel condividerla hanno spiegato nei loro post – alcuni ora eliminati – che la causa dei tagli fosse dovuta a una carenza di personale causata dai tanti contagi Covid che sono occorsi dopo che è stato eliminato l’obbligo di mascherine sui. Ad esempio qui possiamo vedere un tweet del dottor Massimo Fantini, ora rimosso: Tweet che recita: Pandemic is over, bisogna togliere tutte le restrizioni ...

ParliamoDiNews : I voli cancellati di British Airways | Butac - Bufale Un Tanto Al Chilo #BritishAirways #CoVid19 @istsupsan… - funzilogik : Tutti i voli British Airways oggi cancellati dagli aeroporti del Regno Unito - Diegociorra : 'Diego, in questi giorni puoi occuparti dei transfer degli ospiti? Devi solo girare il file excel agli autisti'. F… - ettoreb74 : @Eccalla @Sugaman1969 @Cartabellotta Comunque anche a volerla vedere così, come un errore del titolista del Guardia… - ettoreb74 : @Eccalla @Sugaman1969 @Cartabellotta Non sono tutti. Ma è un elenco di tutti quelli cancellati. Come dire: qui trov… -