Harry Potter: in arrivo nuovi contenuti per HBO Max? (Di giovedì 19 maggio 2022) La saga di Harry Potter e Animali Fantastici potrebbe espandersi con nuovi progetti ideati per la piattaforma di streaming HBO Max. Il mondo di Harry Potter potrebbe presto espandersi con nuovi contenuti realizzati per HBO Max, come confermato dal CEO e presidente di Warner Bros Discovery in una nuova intervista. David Zaslav, intervistato dal The Wall Street Journal, ha infatti parlato dei progetti per il franchise. Animali Fantastici - I segreti di Silente ha ottenuto al suo debutto nelle sale americane solo 43 milioni di dollari, risultato che ha messo in forse la realizzazione degli ultimi due film previsti per concludere la storia di Newt Scamander. L'interesse per la saga creata da J.K. Rowling è però ancora grande da parte del … Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 maggio 2022) La saga die Animali Fantastici potrebbe espandersi conprogetti ideati per la piattaforma di streaming HBO. Il mondo dipotrebbe presto espandersi conrealizzati per HBO, come confermato dal CEO e presidente di Warner Bros Discovery in una nuova intervista. David Zaslav, intervistato dal The Wall Street Journal, ha infatti parlato dei progetti per il franchise. Animali Fantastici - I segreti di Silente ha ottenuto al suo debutto nelle sale americane solo 43 milioni di dollari, risultato che ha messo in forse la realizzazione degli ultimi due film previsti per concludere la storia di Newt Scamander. L'interesse per la saga creata da J.K. Rowling è però ancora grande da parte del …

Advertising

444ggiooo : RT @_e965_: Conversazione avuta con un mio amico X: 'ti piace Harry Potter?' Io: 'no mi piace suo padre' Un classico - _wastelove_ : Il mio host kid di 10 anni ha finito di leggere Harry Potter and the Deathly Hallows in un giorno e io sono ferma a… - SaezRodry : No le gusta harry potter ! La puta madre - ElZoroark : Harry Potter era chileno? - linospair : @i4ysng harry potter e riverdale -