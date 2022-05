Gps 2022, i docenti non vaccinati non possono inserire i giorni di sospensione nella domanda. Ecco cosa fare [VIDEO] (Di giovedì 19 maggio 2022) "Come inserire i due mesi di sospensione per non essersi vaccinata". Si tratta di una delle domande che sono arrivate in diretta durante il Question time del 19 maggio, con Paolo Pizzo della Uil Scuola, dedicato all'aggiornamento delle Gps 2022. L'articolo Gps 2022, i docenti non vaccinati non possono inserire i giorni di sospensione nella domanda. Ecco cosa fare VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022) "Comei due mesi diper non essersi vaccinata". Si tratta di una delle domande che sono arrivate in diretta durante il Question time del 19 maggio, con Paolo Pizzo della Uil Scuola, dedicato all'aggiornamento delle Gps. L'articolo Gps, inonnondi

Advertising

orizzontescuola : Gps 2022, i docenti non vaccinati non possono inserire i giorni di sospensione nella domanda. Ecco cosa fare [VIDEO] - ProDocente : Aggiornamento Gps 2022, piattaforma ottimizzata. Risolti molti problemi, anche sulla seconda fascia sostegno - Salvitus1 : RT @mar40248589: Anche in Italia qualcuno cadrà molto presto .. Il giudice federale lascia cadere il martello su Hillary Clinton: ha appen… - mar40248589 : Anche in Italia qualcuno cadrà molto presto .. Il giudice federale lascia cadere il martello su Hillary Clinton: h… - salernonotizie : Riapertura graduatorie GPS: il tool gratuito per calcolare il tuo punteggio -