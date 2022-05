Gli Usa dicono no a Kiev sui lanciarazzi: «Potrebbero colpire il territorio russo» – Il live blog (Di giovedì 19 maggio 2022) Nell’85esimo giorno della guerra in Ucraina la Russia ha dichiarato che altri 700 combattenti rifugiati nell’acciaieria Azovstal a Mariupol si sono arresi a Mosca. Ma all’interno del complesso restano altri mille soldati. L’Ucraina ha risposto di aver ordinato alla guarnigione di Mariupol di ritirarsi, ma ha rifiutato di commentare il destino dei combattenti. Intanto la Russia avrebbe utilizzato armi laser per abbattere i droni di Kiev, secondo quanto ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky in un video in cui ha suggerito che le forze di Putin stiano risparmiando così sui missili. Intanto Finlandia e Svezia hanno chiesto formalmente l’adesione alla Nato. 2.00 – Gli Usa: no ai lanciarazzi all’Ucraina Il presidente Joe Biden ha detto no all’Ucraina sui lanciarazzi a lunga gittata. E questo perché gli Stati Uniti temono ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) Nell’85esimo giorno della guerra in Ucraina la Russia ha dichiarato che altri 700 combattenti rifugiati nell’acciaieria Azovstal a Mariupol si sono arresi a Mosca. Ma all’interno del complesso restano altri mille soldati. L’Ucraina ha risposto di aver ordinato alla guarnigione di Mariupol di ritirarsi, ma ha rifiutato di commentare il destino dei combattenti. Intanto la Russia avrebbe utilizzato armi laser per abbattere i droni di, secondo quanto ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky in un video in cui ha suggerito che le forze di Putin stiano risparmiando così sui missili. Intanto Finlandia e Svezia hanno chiesto formalmente l’adesione alla Nato. 2.00 – Gli Usa: no aiall’Ucraina Il presidente Joe Biden ha detto no all’Ucraina suia lunga gittata. E questo perché gli Stati Uniti temono ...

