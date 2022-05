Gianfranco Vissani | la rivelazione su Alessandro Borghese | ' Sua madre mi chiese di prenderlo nel mio ristorante'

Advertising

leggoit : Gianfranco Vissani, la rivelazione su #Borghese: «Sua madre mi chiese di prenderlo nel mio ristorante» - vincenzociam : Tanta roba con il grande chef Gianfranco Vissani. Finale di Coppa Italia, Roma. Grazie amico mio. -

Rumors

Dopo le dichiarazioni di Alessandro Borghese sulla carenza di personale nel settore della ristorazione, entra a gamba tesa nel dibattito anche. Lo chef, spesso divisivo, torna sul tema introdotto un paio di mesi fa dal collega dalle colonne del Corriere e aggiunge un altro tassello alla biografia del conduttore di '...Lei mi contattò per prendere il figlio nel mio ristorante", è questa la scottante affermazione dello chef, durante il podcast BlackList per Mow. Il cuoco umbro e volto noto della ... Gianfranco Vissani: "La mamma di Borghese mi chiamò per assumerlo" Gianfranco Vissani Borghese: dopo le dure parole della star della tv sull'assenza di giovani nella ristorazione, è arrivata la scottante replica ...Le parole dello chef Alessandro Borghese sulle nuove leve avevano acceso la polemica. «Preferiscono tenersi stretto il fine settimana per divertirsi con gli amici. E quando decidono ...