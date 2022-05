Gf vip | Fedro parla dell’amicizia finita con Argentero | “si è rivelato una delusione”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 19 maggio 2022)Francionidella sua esperienza al Grande Fratello fatta nel 2000 ma anchenaufragata con l’attore LucaVent’anni dopo, che oggi fa lo speaker per una radio di Padova e ha avuto un figlio dalla sua compagna Elena, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, torna are – a distanza di molti anni – dell’avventura al reality show, maanche del rapporto d’amicizia naufragato con l’attore di successo, Luca. “Quando sento questo nome per me è come mettere il dito nella piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la casa”, racconta l’ex gieffino. “Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi, col tempo si è ...