Erlic | «La salvezza un miracolo A questa piazza devo tutto»

Le parole di Martin Erlic all'ultima partita con la maglia dello Spezia: «La salvezza un miracolo. A questa piazza devo tutto» Intervistato dal Secolo XIX, Martin Erlic ha parlato del percorso con gli spezzini che questa domenica giungerà al termine, per tornare in estate al Sassuolo. Le sue parole. «Qui ho trovato la passione che hanno a Spalato: se vinci sei Dio al cento per cento, se sporchi la maglia la gente lo capisci e ti ama. questa salvezza è stata un miracolo autentico, piena di difficoltà fin dall'inizio. Italiano e Motta? Due grandi allenatori, diversi, ma anche loro capaci di entrare nella testa di un calciatore. Mi mancheranno entrambi».

