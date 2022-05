Cranio alla Play 2022, parte seconda (Di giovedì 19 maggio 2022) Cranio Creations – Eccoci con la seconda parte relativa al programma della casa editrice milanese per la fiera del gioco da tavolo, che vi ricordiamo si terrà a Modena dal 20 al 22 Maggio 2022. Anteprime giocabili ma non acquistabili in fiera Cranio – Anunnaki: Dawn of the Gods L’ultimo progetto di Cranio Creations live su Kickstarter.In esclusiva potrete scoprire il gioco, presentato direttamente dai suoi creatori Simone Luciani eDanilo Sabia.Un ibrido 4x eurogame dove potrete sviluppare la vostra civiltà aliena tra città antiche, dei e viaggispaziali. Run, Ghost, Run! ”Nascondetevi, gli umani stanno arrivando!’’Un gioco divertente e avvincente per tutta la famiglia. Sbirciate dal buco della serratura e scovate ifantasmini dispettosi! Anunnaki – PHC: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 maggio 2022)Creations – Eccoci con larelativa al programma della casa editrice milanese per la fiera del gioco da tavolo, che vi ricordiamo si terrà a Modena dal 20 al 22 Maggio. Anteprime giocabili ma non acquistabili in fiera– Anunnaki: Dawn of the Gods L’ultimo progetto diCreations live su Kickstarter.In esclusiva potrete scoprire il gioco, presentato direttamente dai suoi creatori Simone Luciani eDanilo Sabia.Un ibrido 4x eurogame dove potrete sviluppare la vostra civiltà aliena tra città antiche, dei e viaggispaziali. Run, Ghost, Run! ”Nascondetevi, gli umani stanno arrivando!’’Un gioco divertente e avvincente per tutta la famiglia. Sbirciate dal buco della serratura e scovate ifantasmini dispettosi! Anunnaki – PHC: ...

