Covid Ragusa, positivi in calo e nessun morto (Di giovedì 19 maggio 2022) Ragusa – Cala giorno per giorno la curva dei contagi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 19 maggio 2022.I positivi in totale sono 2468 di cui 2438 si trovano in isolamento domiciliare, 30 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria.I guariti salgono a 89.617 mentre i morti sono fermi a 549.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 279.019 tamponi molecolari, 38.441 test sierologici, 849.242 test rapidi per un totale di 1.166.802. Covid: positivi virus nei 12 Comuni della provincia di Ragusa 22 Acate92 Chiaramonte Gulfi189 Comiso44 Giarratana144 Ispica472 Modica37 Monterosso194 Pozzallo716 Ragusa65 Santa Croce Camerina122 ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 19 maggio 2022)– Cala giorno per giorno la curva dei contagi al19 in provincia di. Lo annuncia il bollettino dell’Asp didi oggi 19 maggio 2022.Iin totale sono 2468 di cui 2438 si trovano in isolamento domiciliare, 30 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria.I guariti salgono a 89.617 mentre i morti sono fermi a 549.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 279.019 tamponi molecolari, 38.441 test sierologici, 849.242 test rapidi per un totale di 1.166.802.virus nei 12 Comuni della provincia di22 Acate92 Chiaramonte Gulfi189 Comiso44 Giarratana144 Ispica472 Modica37 Monterosso194 Pozzallo71665 Santa Croce Camerina122 ...

