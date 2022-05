Ancora una volta Conte non ha capito come funziona il Parlamento (Di giovedì 19 maggio 2022) È la nuova strategia casalinesca: una specie di terapia del dolore, una tafazzismo autoprovocato, una declinazione politica del vittimismo orsiniano-dicesariano. Perdere per poi fare le vittime. Autoescludendosi così dal gioco dei partiti – Silvio Berlusconi parlava di teatrino – brutti e cattivi, infidi e disonesti. Eccola qui la triste macchina da guerra di Giuseppe Conte e Rocco Casalino, la coppia perdente della politica italiana che teorizza il tanto peggio tanto meglio o, se si preferisce, l’antico detto muoia Sansone con tutti i filistei. Così ridotto, il primo partito del Parlamento italiano va allo sbaraglio su tutto e su tutto soccombe salvo poi prendersela con gli altri: e quindi ieri ha perso la presidenza della commissione Esteri del Senato, quella che era di Vito Petrocelli detto «Petrus», come “l’amarissimo che fa ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 19 maggio 2022) È la nuova strategia casalinesca: una specie di terapia del dolore, una tafazzismo autoprovocato, una declinazione politica del vittimismo orsiniano-dicesariano. Perdere per poi fare le vittime. Autoescludendosi così dal gioco dei partiti – Silvio Berlusconi parlava di teatrino – brutti e cattivi, infidi e disonesti. Eccola qui la triste macchina da guerra di Giuseppee Rocco Casalino, la coppia perdente della politica italiana che teorizza il tanto peggio tanto meglio o, se si preferisce, l’antico detto muoia Sansone con tutti i filistei. Così ridotto, il primo partito delitaliano va allo sbaraglio su tutto e su tutto soccombe salvo poi prendersela con gli altri: e quindi ieri ha perso la presidenza della commissione Esteri del Senato, quella che era di Vito Petrocelli detto «Petrus»,“l’amarissimo che fa ...

