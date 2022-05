Alvino | «Si sta mettendo un po’ di fretta sul rinnovo di Mertens | non vorrei diventasse tutto difficile…»

(Di giovedì 19 maggio 2022) L’ottimismo dei giorni passati, con la visita di De Laurentiis a casa di, ha lasciato spazio – nelle ultimissime ore – a un approccio più cauto. Parliamo deldi Driesun argomento particolarmente caldo a Napoli. De Laurentiis ha spiegato che parlerà condopo la partita con lo Spezia, in programma domenica. Tanto, ha detto, chi ci tiene «non scompare». Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carloha commentato così gli ultimi sviluppi proprio intervenendo ai microfoni della radio ufficiale del club: «Io credo che le parti sappiano quello che vogliono e sappiano anche quello che vogliono gli altri. La mia impressione è che si stiaun po’ di, e se dovesse finire conche non si fa sentire né vedere ...

...dimostrando che non mi sbagliavo'. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Attività extra calcio di ADL peggiorate: FilmAuro in rosso, Napoli il bene più rilevante. Le cifre...già lavorando al Napoli del futuro Certo, c'è Giuntoli qui, parliamo tutti i giorni, guarda ... "Allenerò il Napoli anche il prossimo anno"sul mercato Napoli: "Mertens rinnova, Fabian Ruiz ... Mercato Napoli, Alvino annuncia: 'Giuntoli sta chiudendo un colpaccio, vale il doppio del suo prezzo' Nel corso di ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Era impensabile non ci fosse il riscatto di Anguissa. E’ ...Alvino ha poi aggiunto: "Impensabile non riscattare Anguissa, dopo il campionato che ha fatto. Un centrocampista con le sue qualità, oggi, varrebbe il doppio rispetto ai soldi pattuito a suo tempo con ...