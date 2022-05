WTA 250 Rabat, Trevisan e Bronzetti cercano i quarti di finale: le ultime (Di mercoledì 18 maggio 2022) Martina Trevisan e Lucia Bronzetti oggi di scena nel torneo WTA 250 di Rabat. Ad attendere le due tenniste italiane, ci sono, rispettivamente, la spanola Muguruza e la francese Burel. In palio c’è il possibile passaggio ai quarti di finale del torneo marocchino. Questo il programma della giornata. Nessun precedente tra Trevisan e Muguruza Sarà certamente un incontro complesso, quello che vedrà oggi protagonista Martina Trevisan, attualmente 85a nel ranking del circuito WTA. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sarà la temibile spagnola Muguruza, che al momento si presenta in graduatoria al 10° posto. È lei la grande favorita per la vittoria finale di questo torneo, che nel 2019 (questa l’ultima edizione giocata), vide trionfare la reca Maria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Martinae Luciaoggi di scena nel torneo WTA 250 di. Ad attendere le due tenniste italiane, ci sono, rispettivamente, la spanola Muguruza e la francese Burel. In palio c’è il possibile passaggio aididel torneo marocchino. Questo il programma della giornata. Nessun precedente trae Muguruza Sarà certamente un incontro complesso, quello che vedrà oggi protagonista Martina, attualmente 85a nel ranking del circuito WTA. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sarà la temibile spagnola Muguruza, che al momento si presenta in graduatoria al 10° posto. È lei la grande favorita per la vittoriadi questo torneo, che nel 2019 (questa l’ultima edizione giocata), vide trionfare la reca Maria ...

Advertising

livetennisit : WTA 250 Rabat e Strasburgo: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Lucia Bronzetti e Martina Trev… - ForumUni : E' in corso il torneo WTA 250 di Strasburgo in Francia che si gioca sulla terra rossa se siete delle appassionate d… - Kenmckinnon9 : WTA 250 Grand Prix Sar la Princesse Lalla Meryem Center Court Anna Bondar vs Kristina Kucova 11:00am R.M C… - ParliamoDiNews : WTA 250 Rabat 2022: Ferrando lotta ma cede in tre set all`ungherese Bondar dopo 2h46` #CORONAVIRUS @istsupsan… - sportface2016 : #WTARabat: #Ferrando lotta, ma dopo 2h46' cede all'ungherese #Bondar in tre set. 6-4, 3-6, 7-5 il parziale in favor… -