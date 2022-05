Ultime Notizie – Allarme bostrico, stop all’insetto killer che uccide abeti e pini (Di mercoledì 18 maggio 2022) stop all'”invasione nelle campagne italiane di insetti e organismi alieni“. Dopo il “batterio della Xylella arrivato con essenze importate dall’America Latina, che ha devastato gli oliveti del Salento in Puglia; la Cimice asiatica che danneggia i frutteti italiani; la Drosophila suzukii, il moscerino killer che attacca ciliegie, mirtilli e uva; la cinipide galligeno che ha fatto strage di castagni; o il punteruolo rosso”; ora è la volta dell'”Ips typographus”, ovvero il bostrico, che “si infila sotto la corteccia dove scava intricate gallerie, che interrompono il flusso della linfa ad abeti rossi, larici, abeti bianchi e i pini silvestri, uccidendoli nel giro di poche settimane”. A lanciare l’Allarme contro il nuovo insetto killer la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022)all'”invasione nelle campagne italiane di insetti e organismi alieni“. Dopo il “batterio della Xylella arrivato con essenze importate dall’America Latina, che ha devastato gli oliveti del Salento in Puglia; la Cimice asiatica che danneggia i frutteti italiani; la Drosophila suzukii, il moscerinoche attacca ciliegie, mirtilli e uva; la cinipide galligeno che ha fatto strage di castagni; o il punteruolo rosso”; ora è la volta dell'”Ips typographus”, ovvero il, che “si infila sotto la corteccia dove scava intricate gallerie, che interrompono il flusso della linfa adrossi, larici,bianchi e isilvestri,ndoli nel giro di poche settimane”. A lanciare l’contro il nuovo insettola ...

