Ucraina: Onu, 3.752 civili uccisi da inizio guerra (Di mercoledì 18 maggio 2022) Kiev, 18 mag. (Adnkronos) - Sono 3.752 i civili uccisi in Ucraina dall'inizio della guerra lanciata dalla Russia lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto l'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani aggiungendo che almeno atri 4.062 civili sono rimasti feriti.

