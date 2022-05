Uccise l'amico per un rito satanico, Oskar Kozlowski suicida in carcere (Di mercoledì 18 maggio 2022) Oskar Kozlowski , il 23enne polacco che la scorsa estate Uccise il suo migliore amico, Maxim Zanella , durante un rito satanico , si è ucciso in carcere . L'omicidio era avvenuto il 27 luglio scorso a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 18 maggio 2022), il 23enne polacco che la scorsa estateil suo migliore, Maxim Zanella , durante un, si è ucciso in. L'omicidio era avvenuto il 27 luglio scorso a ...

