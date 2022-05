Traffico Roma del 18-05-2022 ore 19:00 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione intenso il Traffico nella capitale con file sulla carreggiata esterna del raccordo dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud in interna le code tra la Prenestina e tra via Trionfale via Salaria in tangenziale un incidente in colonna il Traffico verso il Foro Italico tra viale Castrense e la 24 si procede in fila anche verso San Giovanni dal Foro Italico Salaria incolonnamenti in uscita sul tratto Urbano della A24 sino a Tor Cervara verso il centro code da raccordo a Tor Cervara problemi di circolazione a Morena per una voragine in via della Tenuta del Casalotto prossimità di via dei sette metri in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco si consiglia di percorrere strade alternative e ci sono ripercussioni anche per il Traffico proveniente da ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Luceverdetrovati dalla redazione intenso ilnella capitale con file sulla carreggiata esterna del raccordo dallaFiumicino alla diramazioneSud in interna le code tra la Prenestina e tra via Trionfale via Salaria in tangenziale un incidente in colonna ilverso il Foro Italico tra viale Castrense e la 24 si procede in fila anche verso San Giovanni dal Foro Italico Salaria incolonnamenti in uscita sul tratto Urbano della A24 sino a Tor Cervara verso il centro code da raccordo a Tor Cervara problemi di circolazione a Morena per una voragine in via della Tenuta del Casalotto prossimità di via dei sette metri in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco si consiglia di percorrere strade alternative e ci sono ripercussioni anche per ilproveniente da ...

