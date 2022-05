Traffico Roma del 18-05-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati al primo appuntamento della giornata in studio Massimo peschi sulla via Pontina abbiamo già oltre 4 km di coda in direzione Eur tra Castelno Castel di Decima questo per i soliti lavori in corso incolonnamenti poi sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Ardeatina rallentamenti sulla carreggiata esterna tra Prenestina Tiburtina auto in fila anche sul tratto Urbano della A24 dal raccordo alla tangenziale e sulla tangenziale lungo via del Foro Italico troviamo già le prime code tra via delle Valli e della Moschea direzione Stadio Olimpico prime Code in entrata in città anche sulla via Flaminia sulla Salaria e sulla via del mare da Acilia a Casal Bernocchi ma qui c’èè un incidente ed infine ricordo i lavori di asfaltatura sulla via Tiburtina in corso fino alle 18 ...