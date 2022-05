Spalletti a lezione di napoletanità: i tifosi approvano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo essere stato accusato di aver vissuto poco la città, Luciano Spalletti mette i panni (e che panni) da turista. E i tifosi apprezzano Dopo le contestazioni degli scorsi Luciano Spalletti decide di approfittare dei due gironi di riposo concessi alla squadra per uscire dall’Hotel dove vive per godersi la città nei panni (e che panni) di turista. #Napoli, visita di Luciano #Spalletti a Largo #Maradona questa mattina, al murales di Diego ai Quartieri Spagnoli pic.twitter.com/YYekPvDUwl— Manuel Guardasole ?? (@MGuardasole) May 17, 2022 Una visita al Vomero e una ai quartieri spagnoli al murale di Maradona, in una operazione di “napoletanità” che sembra essere stata apprezzata dai tifosi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo essere stato accusato di aver vissuto poco la città, Lucianomette i panni (e che panni) da turista. E iapprezzano Dopo le contestazioni degli scorsi Lucianodecide di approfittare dei due gironi di riposo concessi alla squadra per uscire dall’Hotel dove vive per godersi la città nei panni (e che panni) di turista. #Napoli, visita di Luciano #a Largo #Maradona questa mattina, al murales di Diego ai Quartieri Spagnoli pic.twitter.com/YYekPvDUwl— Manuel Guardasole ?? (@MGuardasole) May 17, 2022 Una visita al Vomero e una ai quartieri spagnoli al murale di Maradona, in una operazione di “” che sembra essere stata apprezzata dai. L'articolo proviene da Calcio News 24.

