"Schiave sessuali": Berlusconi distrutto al processo – ricordata la testimone chiave morta nel 2019

Sono durissime le parole pronunciate dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano nella requisitoria del processo Ruby Ter. Nel corso dell'ultima udienza del processo, che vede tra i 28 imputati per le famose 'cene eleganti' di Arcore anche Silvio Berlusconi, Tiziana Siciliano ha voluto ricordare anche Imane Fadil, morta il 1 marzo 2019 per una grave forma di aplasia midollare. La modella marocchina è stata una testimone chiave nei processi Ruby, ed è per questo che il procuratore aggiunto ha deciso di dedicarle un passaggio della sua requisitoria. "Ci sarebbe piaciuto tanto avere qui con noi Imane Fadil, soprattutto per lei, perché era molto giovane ed è stata protagonista di un fatto molto triste – ha detto il procuratore aggiunto – Ma ci sarebbe ...

