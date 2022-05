Russi esclusi | sanzioni Atp ai tornei inglesi

Advertising

Abner_9_ : RT @baronemarco80: Ennesima vergogna! Prendersela con gli artisti, discriminazioni solo perché russi. Una cosa semplicemente inaccettabile… - L1C1L1C1 : RT @baronemarco80: Ennesima vergogna! Prendersela con gli artisti, discriminazioni solo perché russi. Una cosa semplicemente inaccettabile… - EnricoGiunta : RT @baronemarco80: Ennesima vergogna! Prendersela con gli artisti, discriminazioni solo perché russi. Una cosa semplicemente inaccettabile… - Maximinelli : RT @baronemarco80: Ennesima vergogna! Prendersela con gli artisti, discriminazioni solo perché russi. Una cosa semplicemente inaccettabile… - Rosyfree74 : RT @baronemarco80: Ennesima vergogna! Prendersela con gli artisti, discriminazioni solo perché russi. Una cosa semplicemente inaccettabile… -

Unico Slam presieduto non dalla federazione nazionale ma da un circolo privato, ha rotto il patto dell'Itf (partecipazione consentita ai, ma senza bandiere e come atleti neutrali) e annunciato ...Per qualsiasi dichiarazione, noi [i giocatori] possiamo essereda alcune competizioni. Ora stiamo giocando, tutto va bene per noi. È stupido reagire in questo modo. Chi è Svitolina ...L’Atp ha annunciato che gli organizzatori dei tornei inglesi saranno sanzionati per aver deciso di escludere i tennisti russi e bielorussi. Ma resteranno i punti assegnati dalle competizioni. L’Atp ha ...Lo scorso 27 aprile, in una conferenza stampa speciale, il presidente il presidente dell’All England Club Ian Hewitt ha elencato i principali motivi che hanno spinto la direzione del torneo di Wimbled ...