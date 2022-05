Ruby ter: legale Berlusconi, 'da pm alcune espressioni di cattivo gusto' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milano, 18 mag. (Adnkronos) - Un grande anziato, un uomo malato, un sultano a cui venivano "offerte" odalische sono solo alcune delle espressioni che il pm di Milano Tiziana Siciliano ha rivolto a Silvio Berlusconi imputato nel processo Ruby ter e che non sono state particolarmente apprezzate dal difensore Federico Cecconi. "Ci siamo un po' abituati a questa attribuzione di epiteti, non condivido questa scelta perché si può avere un'opinione diversa senza arrivare a queste forme di esternazione che rischiano di essere viste come espressioni di cattivo gusto", dice ai cronisti in una pausa dell'udienza in corso nell'aula bunker di San Vittore. "Non sono sorpreso" dai toni della pubblica accusa, "non ci aspettavamo né rose, né tavole imbandite. Non condividiamo né in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milano, 18 mag. (Adnkronos) - Un grande anziato, un uomo malato, un sultano a cui venivano "offerte" odalische sono solodelleche il pm di Milano Tiziana Siciliano ha rivolto a Silvioimputato nel processoter e che non sono state particolarmente apprezzate dal difensore Federico Cecconi. "Ci siamo un po' abituati a questa attribuzione di epiteti, non condivido questa scelta perché si può avere un'opinione diversa senza arrivare a queste forme di esternazione che rischiano di essere viste comedi", dice ai cronisti in una pausa dell'udienza in corso nell'aula bunker di San Vittore. "Non sono sorpreso" dai toni della pubblica accusa, "non ci aspettavamo né rose, né tavole imbandite. Non condividiamo né in ...

Advertising

fattoquotidiano : Ruby Ter, la pm: “A casa di Berlusconi schiave sessuali a pagamento, qualcosa di medievale. Otto anni per la senten… - repubblica : Ruby ter, la pm Siciliano: 'Otto anni per sentenza, Berlusconi passato da potente amico di Putin a grande anziano' - Agenzia_Ansa : 'Se un processo può arrivare ad una pronuncia di primo grado dopo 8 anni vuol dire che il sistema ha fallito'. Lo h… - Massimo22185550 : RT @fattoquotidiano: Ruby Ter, la pm: “A casa di Berlusconi schiave sessuali a pagamento, qualcosa di medievale. Otto anni per la sentenza:… - TV7Benevento : Ruby ter: legale Berlusconi, 'da pm alcune espressioni di cattivo gusto' - -