Precipita dal vano scale in piena notte: 38enne in codice rosso (Di mercoledì 18 maggio 2022) Attimi di paura per un uomo di 38 anni che questa notte è Precipitato dal vano scale di un palazzo. A seguito dell’accaduto, l’uomo è stato ritrovato riverso per terra all’interno del giardino condominiale riportando delle serie ferite. Leggi anche: Paura a Roma, 16enne Precipita nel cortile condominiale: è gravissima 38enne Precipita dal vano scale: la prima ricostruzione I fatti sono avvenuti questa notte intorno all’una in via Sebastiano Satta, zona Casal Bruciato. Giunti sul posto i soccorsi, l’umo è stato condotto all’Umberto I in codice rosso. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il 38enne non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Attimi di paura per un uomo di 38 anni che questato daldi un palazzo. A seguito dell’accaduto, l’uomo è stato ritrovato riverso per terra all’interno del giardino condominiale riportando delle serie ferite. Leggi anche: Paura a Roma, 16ennenel cortile condominiale: è gravissimadal: la prima ricostruzione I fatti sono avvenuti questaintorno all’una in via Sebastiano Satta, zona Casal Bruciato. Giunti sul posto i soccorsi, l’umo è stato condotto all’Umberto I in. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che ilnon ...

