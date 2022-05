Ora possiamo ascoltare le “voci” di due buchi neri (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Nasa ha rilasciato le sonificazioni dei dati astronomici raccolti nell’osservazione del buco nero al centro dell’ammasso di galassie di Perseo e di M87 Leggi su wired (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Nasa ha rilasciato le sonificazioni dei dati astronomici raccolti nell’osservazione del buco nero al centro dell’ammasso di galassie di Perseo e di M87

Advertising

marcocappato : Cosa si prova a stare 18 anni senza poter parlare né muovere un muscolo lo può sapere solo Fabio. Noi possiamo solo… - pdnetwork : Non possiamo dire al popolo ucraino “Siete i benvenuti in UE, ma per favore aspettate 10 anni.” Il momento di agir… - borghi_claudio : Ora @matteosalvinimi che quando prende in ele euromattane si vede che si appassiona. 'Possiamo difendere l'INTERESSE NAZIONALE ITALIANO'? - ItaliaStartUp_ : Ora possiamo ascoltare le “voci” di due buchi neri - veterof76 : RT @marcocappato: Cosa si prova a stare 18 anni senza poter parlare né muovere un muscolo lo può sapere solo Fabio. Noi possiamo solo aiuta… -