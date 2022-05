Omicidio a Napoli oggi: incensurato ucciso con cinque colpi di pistola alla testa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Napoli in via Contieri, nel quartiere Soccavo, periferia occidentale di Napoli.L'uomo, Emanuele De Angelis, 28 anni, incensurato,... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un uomo è statodi arma da fuoco ain via Contieri, nel quartiere Soccavo, periferia occidentale di.L'uomo, Emanuele De Angelis, 28 anni,,...

SkyTG24 : #Napoli, 28enne ucciso a colpi d’arma da fuoco in via Contieri - anperillo : RT @TgrRai: Rivedi #BuongiornoItalia del #18maggio: ?? Caso Saman, rinviati a giudizio tutti i familiari accusati per l'omicidio di Novellar… - TgrRai : Rivedi #BuongiornoItalia del #18maggio: ?? Caso Saman, rinviati a giudizio tutti i familiari accusati per l'omicidio… - TeleradioNews : Per delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, si comunica quanto segue: All’esito di un'arti… - TeleradioNews : Grazzanise. Doppio omicidio pluri aggravato: arrestato 'casalese' ('fazione' Schiavone) - Per delega del Procurator… -