“Non lo difendo più!”: Marcolin duro contro un azzurro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dario Marcolin, ex giocatore ed ora opinionista a Dazn, è intervenuto su Canale 8 nel corso della trasmissione Ne Parliamo il martedì. L’ex giocatore ha parlato del ruolo di trequartista in casa Napoli riferendosi in particolare alla stagione di Mertens e Zielinski. Zielinski Napoli (Getty Images)Di seguito le sue parole: “Il Napoli deve fare una scelta su Zielinski. Se consideriamo questa stagione l’anno prossimo partirei con Mertens dietro a Osimhen. Il Mertens visto nelle ultime gare si muove bene, ti dà l’ultimo passaggio, gli avversari non lo prendono mai e non perde mai la palla. Zielinski invece la perde sempre. Quando ho visto Zielinski in ritiro ho visto un campione, ma poi lo devi dimostrare in campo. Ormai ho smesso di difenderlo. Non è una questione di ruolo, devi sapere giocare in tutte le posizioni. Questo è un calcio che non ti aspetta”. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dario, ex giocatore ed ora opinionista a Dazn, è intervenuto su Canale 8 nel corso della trasmissione Ne Parliamo il martedì. L’ex giocatore ha parlato del ruolo di trequartista in casa Napoli riferendosi in particolare alla stagione di Mertens e Zielinski. Zielinski Napoli (Getty Images)Di seguito le sue parole: “Il Napoli deve fare una scelta su Zielinski. Se consideriamo questa stagione l’anno prossimo partirei con Mertens dietro a Osimhen. Il Mertens visto nelle ultime gare si muove bene, ti dà l’ultimo passaggio, gli avversari non lo prendono mai e non perde mai la palla. Zielinski invece la perde sempre. Quando ho visto Zielinski in ritiro ho visto un campione, ma poi lo devi dimostrare in campo. Ormai ho smesso di difenderlo. Non è una questione di ruolo, devi sapere giocare in tutte le posizioni. Questo è un calcio che non ti aspetta”.

Advertising

millywo : @matteosalvinimi Sostieni Conte per il voto in Parlamento! Questa volta ha ragione! Basta essere succubi di Draghi… - dimilson81 : @GiorgiaMeloni @BelpietroTweet Trovo sempre insulti...continui...insultare tutto...non ce un commento che dici...'a… - Anonimoperora : @gabrieligm Non ho lavoro ma non percepisco nemmeno il RDC. Non lo difendo, ma ritengo indifendibili gli 'imprendit… - LaMaladivas : No non ho ancora finito solo perché mi difendo i gays dalle serpi omofobe di cui si è riempita la comunità non mi s… - alvxndro : @piabarbuzzi non sono forte ma ti difendo io pia <33 -

Sacco: “Difendo Astiss dalle falsità: forse Angela Quaglia non conosce i nostri corsi” ATNews Conte difende il reddito di cittadinanza: “Ci sono delle linee rosse che non vanno superate” Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha difeso con forza il reddito di cittadinanza: "Siamo al Governo anche per questo". Daniele Boschi (Difendere Lucca): "Ecco perché mi candido con Fabio Barsanti" "Non avrà certamente la vastità ideale di quello di Martin Luther King, ma anche io ho un sogno" con queste parole si apre la nota di Daniele Boschi, esponente di "Difendere Lucca" che accompagnerà ... Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha difeso con forza il reddito di cittadinanza: "Siamo al Governo anche per questo"."Non avrà certamente la vastità ideale di quello di Martin Luther King, ma anche io ho un sogno" con queste parole si apre la nota di Daniele Boschi, esponente di "Difendere Lucca" che accompagnerà ...