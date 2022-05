Nelle fabbriche dove la manifattura diventa bellezza (Di mercoledì 18 maggio 2022) Cinque fabbriche e cinque creazioni artistiche al centro di “A Beatiful Place: l'arte della manifattura”, un nuovo capitolo della collaborazione tra Pirelli e il mondo degli intellettuali e degli artisti, che si rinnova in occasione del bilancio 2021 Leggi su wired (Di mercoledì 18 maggio 2022) Cinquee cinque creazioni artistiche al centro di “A Beatiful Place: l'arte della”, un nuovo capitolo della collaborazione tra Pirelli e il mondo degli intellettuali e degli artisti, che si rinnova in occasione del bilancio 2021

Advertising

fabiettoilgobbo : @matteorenzi Perché non vai nelle fabbriche,in mezzo agli operai a raccontare le tue fantastiche perle? - _mrbyte : RT @JohannesBuckler: Hitler era stato chiaro. Nelle città dove i cittadini tedeschi sono costretti a fuggire a causa della guerra tutto dev… - herealy1 : @ilmaio23 @putino @LatrBerserkr Aggiungo anche i termovalorizzatori e le caldaie nelle fabbriche e allevamenti, che… - 19_luis72 : @dottorbarbieri Goal per chi?? Per gli avversari?? Tra un po' tutti capiranno che nelle fabbriche il problema del… - Cecilia13dive : @Misurelli77 Non tutto ciò ma un botto di Nazi si. Ma a qualcuno in Italia piacciono i nazi nelle fabbriche. Io li… -