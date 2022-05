Napoli, un ex-Roma se parte Osimhen (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Napoli guarda al mercato del futuro con l'obiettivo di non farsi trovare impreparato. Il club campano sa che potrebbero arrivare offerte... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilguarda al mercato del futuro con l'obiettivo di non farsi trovare impreparato. Il club campano sa che potrebbero arrivare offerte...

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - calciomercatoit : ??#Pjanic può tornare in #SerieA: #Roma, #Napoli e #Fiorentina interessati al bosniaco???? - IFTVofficial : Coppa Italia titles in the last 20 years: ?????????? - Juventus ????????- Inter ???????? - Lazio ?????? - Napoli ???? - Roma ?? - Mil… - Riccardofuffol2 : @francescofolgo1 Spero non da noi. Di sicuro lui ha grande considerazione della roma. D'altronde basta guardare la… - zeroindondottaa : @angelomangiante La vittoria del Milan, un capolavoro finanziario e sportivo, ed è l'ennesima sconfitta, umiliazion… -