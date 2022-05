Maccarese, il 20 maggio una giornata dedicata alle api (Di mercoledì 18 maggio 2022) Fiumicino – “In occasione della giornata mondiale delle api, abbiamo pensato di realizzare un evento dedicato alla conoscenza e promozione del mondo apistico coinvolgendo scuole, istituzioni, tecnici, agricoltori e società civile”. Lo dichiara l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli. L’evento sarà realizzato in collaborazione con l’associazione “Bugno Villico”. “Negli ultimi 10-15 anni – sottolinea – gli apicoltori hanno segnalato un’insolita diminuzione del numero di api e perdite di colonie, in particolare nei paesi dell’Europa occidentale in cui è compresa l’Italia. In questo momento, quindi, è fondamentale fare tutti gli sforzi possibili per tutelare questi insetti, sentinelle ambientali e custodi della biodiversità. Non è un caso – prosegue Antonelli – che il 20 maggio coincida anche con la giornata ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 18 maggio 2022) Fiumicino – “In occasione dellamondiale delle api, abbiamo pensato di realizzare un evento dedicato alla conoscenza e promozione del mondo apistico coinvolgendo scuole, istituzioni, tecnici, agricoltori e società civile”. Lo dichiara l’assessoraAttività Produttive Erica Antonelli. L’evento sarà realizzato in collaborazione con l’associazione “Bugno Villico”. “Negli ultimi 10-15 anni – sottolinea – gli apicoltori hanno segnalato un’insolita diminuzione del numero di api e perdite di colonie, in particolare nei paesi dell’Europa occidentale in cui è compresa l’Italia. In questo momento, quindi, è fondamentale fare tutti gli sforzi possibili per tutelare questi insetti, sentinelle ambientali e custodi della biodiversità. Non è un caso – prosegue Antonelli – che il 20coincida anche con la...

