Lazio, Romagnoli: "Lotito dovrà fare un grande sforzo, ma…" (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lazio, Romagnoli- Come riporta il portale TMW ad oggi per Romagnoli alla Lazio c'è grande ottimismo, ma Lotito deve fare un paso verso il giocatore. La dirigenza della Lazio, con il patron Lotito vuole dare una grande squadra a Sarri. Ma ad oggi le cifre che girano per il calciomercato molte sono davvero proibitive per tutti con cifre davvero alte. Ma la dirigenza laziale vuole davvero mettere sulla strada giusta la squadra per la prossima annata per far sognare la città un posto importante in Champions che porterebbe davvero tanti soldi nelle casse della Lazio. Un nuovo incontro, un altro round per cercare di arrivare a un'intesa o a più intese. Lotito incontrerà di nuovo l'entourage ...

