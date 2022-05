iPhone | iPad e Mac | Apple introduce i sottotitoli in tempo reale delle telefonate

Advertising

Digital_Day : Inoltre, è stato potenziata la funzione di Assistive Touch e aumentati i gesti per comandare il Watch. Migliorato a… - infoitscienza : iPhone ee iPad diventano sempre più inclusivi: il LiDAR ora a supporto degli ipovedenti - zazoomblog : iPhone e e iPad diventano sempre più inclusivi: il LiDAR ora a supporto degli ipovedenti - #iPhone #diventano… - Scontiamolo : IN SCONTO: Anker Powerbank Wireless PowerCore da 10.000 mAh con USB-C (Solo Ingresso), caricabatteria Portatile Com… - focusTECHit : Come giocare a Fortnite su iPhone, iPad e Mac - | -

Per il Global Accessibility Awareness Day , la giornata mondiale dell'accessibilità del 19 maggio, Apple ha annunciato alcune novità che a stretto giro faranno capolino su, Apple Watch e Mac . Tra queste, la funzionalità denominata Door Detection ha sicuramente attirato l'attenzione dei più. Apple: Door Detection, Mirroring e altre novità Si tratta di una ...... News Soldo rende disponibile Apple Pay per tutti i suoi clienti dotati die Apple Watch e anche sue Mac. I pagamenti diventano più sicuri e protetti grazie alla funzionalità che ...Foldable smartphones are the future. Perhaps, this is the reason why smartphone makers such as Samsung, Oppo, Xiaomi, Motorola, etc., are coming up with a wide range of foldable devices. When the ...Apple has unveiled its new software aiming to support users with disabilities to navigate, connect and get the most out of Apple products.