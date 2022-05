Inclusione e disabilità. Il live talk di Formiche (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’approvazione da parte del Consiglio dei ministri della Legge delega in materia di disabilità ha dato nuovi orizzonti alle politiche in favore delle persone disabili da un punto di vista clinico ma anche e soprattutto di inserimento nel mondo del lavoro. La legge, infatti, ha incoraggiato una nuova e più completa definizione della condizione di disabilità con un riassetto ed una semplificazione della normativa di settore, l’introduzione di un Garante nazionale delle disabilità e l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di personale capace di tracciare percorsi di inserimento. Un processo di normalizzazione che parte dal lavoro per garantire, ove possibile, una maggiore autonomia e indipendenza alle persone diversamente abili. Di questo e di molto altro si parlerà venerdì 27 maggio, dalle ore 16.00, in occasione del ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’approvazione da parte del Consiglio dei ministri della Legge delega in materia diha dato nuovi orizzonti alle politiche in favore delle persone disabili da un punto di vista clinico ma anche e soprattutto di inserimento nel mondo del lavoro. La legge, infatti, ha incoraggiato una nuova e più completa definizione della condizione dicon un riassetto ed una semplificazione della normativa di settore, l’introduzione di un Garante nazionale dellee l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di personale capace di tracciare percorsi di inserimento. Un processo di normalizzazione che parte dal lavoro per garantire, ove possibile, una maggiore autonomia e indipendenza alle persone diversamente abili. Di questo e di molto altro si parlerà venerdì 27 maggio, dalle ore 16.00, in occasione del ...

