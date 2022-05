Il principe William e quel gesto che può fare la differenza (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il principe William d’Inghilterra ha dato il suo sostegno pubblico via social, con uno dei suoi rarissimi messaggi personali, al giovane calciatore Jake Daniels che ha fatto coming out (foto Ap). Succede che c’è il primo calciatore professionista britannico a dichiararsi apertamente gay da trent’anni a questa parte. E succede che il principe William gli dia il suo appoggio apertamente sui suoi profili social, in uno dei suoi rarissimi messaggi pubblici personali. Un gesto di quelli che possono fare la differenza, ancor più significativo in quanto arrivato nella Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia. «Il calcio dovrebbe essere un gioco per tutti», scrive il duca di Cambridge dopo il coming out di Jake Daniels, il ... Leggi su amica (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ild’Inghilterra ha dato il suo sostegno pubblico via social, con uno dei suoi rarissimi messaggi personali, al giovane calciatore Jake Daniels che ha fatto coming out (foto Ap). Succede che c’è il primo calciatore professionista britannico a dichiararsi apertamente gay da trent’anni a questa parte. E succede che ilgli dia il suo appoggio apertamente sui suoi profili social, in uno dei suoi rarissimi messaggi pubblici personali. Undili che possonola, ancor più significativo in quanto arrivato nella Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia. «Il calcio dovrebbe essere un gioco per tutti», scrive il duca di Cambridge dopo il coming out di Jake Daniels, il ...

