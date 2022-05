(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il murales dedicato a Michele, ieri ricordato nella sua Filottrano C'è il murales che lo ricorda lungo il percorso. C'è il suo pappagallo Frankie che l'accompagnava in allenamento. C'è la ...

Advertising

QUOTIDIANO NAZIONALE

C'è tanta gente nella sua Filottrano colorata di rosa, praticamente un paese intero in strada, a ricordare Michele, tragicamente scomparso cinque anni fa: con qualche lacrima, ma soprattutto ...Tripla dall'angolo diper il +15: 32 - 17. Tripla frontale di Conti: 32 - 20. Ponziani ... Infrazione di 24 con la palla chetra le mani di Tassinari. Fallo di Tassinari a - 6 : Diomede ... Il ct e Scarponi: "Resta nel cuore" C’è il murales che lo ricorda lungo il percorso. C’è il suo pappagallo Frankie che l’accompagnava in allenamento. C’è la borraccia dedicata a lui sulle bici dell’Astana, la sua ultima squadra. C’è tan ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.16 L'ordine d'arrivo della tappa di oggi: 1 GIRMAY Biniam Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 4:32:07 2 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 0:00 3 ALBANE ...