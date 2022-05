Il coraggio di essere Franco stasera su Rai 1 | omaggio a Battiato | gli ospiti

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Una serata di quelle che fanno bene all’anima e al cuore, quella che Rai 1 regala al suo pubblico il 18 maggio 2022. A un anno dalla morte di, Rai Documentari gli dedica una prima serata con “Ildi” . Con la voce narrante di Alessandro Preziosi, il documentario cerca di restituire anche un ritratto intimo dell’artista, grazie al racconto della nipote Cristinae al materiale inedito degli archivi fotografici della famiglia, della Rai, della Cineteca di Bologna, della Universal Music, nonché alle riprese esclusive nelle case di Milano e Milo in Sicilia, oltre che nei luoghi della spiritualità così profondamente cara a. Scritto e diretto da Angelo Bozzolini e prodotto da Aut Aut Production in collaborazione con Rai ...

A un anno dalla morte, Rai Documentari gli dedica una prima serata con "Il coraggio di essere Franco" in onda oggi, 18 maggio su Rai 1. Scritto e diretto da Angelo Bozzolini e prodotto da Aut Aut ...