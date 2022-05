F1: Spagna; Sainz, a Barcellona tifo per Ferrari sarà enorme (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Dopo due anni con pochissimi o nessun tifoso in circuito, sono contentissimo che in questa stagione ci sia il tutto esaurito su ogni tribuna. Detto questo, sono sicuro che il sostegno per la Ferrari ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Dopo due anni con pochissimi o nessunso in circuito, sono contentissimo che in questa stagione ci sia il tutto esaurito su ogni tribuna. Detto questo, sono sicuro che il sostegno per la...

Advertising

SkySportF1 : F1, Sainz (Ferrari) si allena per la Spagna facendo boxe. IL VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #SpanishGP - sportli26181512 : F1, Sainz verso il GP di Spagna: 'A Barcellona ci sarà un tifo enorme per la Ferrari': Il pilota di Madrid e la sua… - glooit : F1: Spagna; Sainz, a Barcellona tifo per Ferrari sarà enorme leggi su Gloo - Giornaleditalia : #italpresssport F.1: Sainz 'Gp Spagna gara speciale, cercheremo di fare il massimo' - ManuelCosimo : RT @SkySportF1: F1, Sainz (Ferrari) si allena per la Spagna facendo boxe. IL VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #SpanishGP -