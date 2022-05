Draghi tira dritto su Nato e armi all’Ucraina. Su Craxi M5s evoca crisi, Palazzo Chigi orecchie da mercante (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'appuntamento di domani in Parlamento si preannunciava già delicato per Mario Draghi, ma l'ira del Movimento 5 stelle per l'elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Esteri del SeNato porta il livello di tensione nella maggioranza al picco più alto mai registrato fino a oggi. Dopo l'elezione "si è formata una nuova maggioranza, che spazia da Fratelli d'Italia sino a Italia viva", ha denunciato Giuseppe Conte, attribuendo al premier la "responsabilità di tenere in piedi questa maggioranza". Da Palazzo Chigi non filtra alcun commento, ma certo la situazione è tenuta sotto stretta osservazione. Intanto domani mattina Draghi sarà prima al SeNato (alle 9) e poi alla Camera (11.30) per una informativa sulla situazione in Ucraina. Un passaggio atteso da ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'appuntamento di domani in Parlamento si preannunciava già delicato per Mario, ma l'ira del Movimento 5 stelle per l'elezione di Stefaniaalla presidenza della Commissione Esteri del Seporta il livello di tensione nella maggioranza al picco più alto mai registrato fino a oggi. Dopo l'elezione "si è formata una nuova maggioranza, che spazia da Fratelli d'Italia sino a Italia viva", ha denunciato Giuseppe Conte, attribuendo al premier la "responsabilità di tenere in piedi questa maggioranza". Danon filtra alcun commento, ma certo la situazione è tenuta sotto stretta osservazione. Intanto domani mattinasarà prima al Se(alle 9) e poi alla Camera (11.30) per una informativa sulla situazione in Ucraina. Un passaggio atteso da ...

Advertising

La7tv : #lariachetira @MatteoRenzi: 'Quest'idea che prima di andare dal Presidente degli Stati Uniti si debba andare in Par… - La7tv : #lariachetira Scontro tra Carlo Cambi e @DavidParenzo: 'La Russia alla fine di quest'anno avrà un surplus commercia… - Enrico5360 : @StefanoFeltri Non solo, ma il Conte zio tira in ballo Draghi scaricandogli il proprio (di Conte) problema pretende… - MaurilioVitto : RT @La7tv: #lariachetira Carlo Cambi (La Verità e Panorama): 'Noi stiamo facendo una sostituzione di un'Europa inconcludente, al punto che… - La7tv : #lariachetira Carlo Cambi (La Verità e Panorama): 'Noi stiamo facendo una sostituzione di un'Europa inconcludente,… -