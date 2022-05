Conte si prende de Vrij: l’Inter lo rimpiazza gratis e festeggia il tesoretto (Di mercoledì 18 maggio 2022) Conte dà una mano all’Inter: si prende de Vrij e libera il posto per l’arrivo a zero, gruzzoletto di mercato per i nerazzurri L’intreccio di mercato tra Conte e l’Inter… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 18 maggio 2022)dà una mano al: sidee libera il posto per l’arrivo a zero, gruzzoletto di mercato per i nerazzurri L’intreccio di mercato tra… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

caterina_manzi : RT @TeresaBellanova: Conte dice che si è formata una nuova maggioranza e che ne prende atto. Il punto di domanda è: quindi ora l’avvocato… - mvdonato : RT @Dave_704: @GiovaQuez In Finlandia hanno una Statista che sa cosa vuole e prende decisioni storiche senza farsi intimorire da uno zar or… - bb91687509 : RT @mariamacina: #Conte l’incapace se la prende con Italia Viva che , a suo dire , avrebbe votato per Stefania Craxi. Non so come siano and… - Italiaviva_fe : RT @mariamacina: #Conte l’incapace se la prende con Italia Viva che , a suo dire , avrebbe votato per Stefania Craxi. Non so come siano and… - MicheleSolari70 : RT @TeresaBellanova: Conte dice che si è formata una nuova maggioranza e che ne prende atto. Il punto di domanda è: quindi ora l’avvocato… -