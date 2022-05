Calori e il gol che tolse lo scudetto alla Juventus nel 2000: “All’Inter serve uno come me” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alessandro Calori il 14 maggio del 2000 ha realizzato il gol che ha tolto lo scudetto alla Juventus regalandolo alla Lazio, squadra in cui militava Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Inter. L’ex calciatore ha voluto ricordare l’episodio parlando ai microfoni de Il Corriere della Sera: “Sono passati 22 anni, ma quel giorno non lo dimentico. Era la Juve dei fenomeni: Zidane, Del Piero, Inzaghi, Conte, Davids. Nel primo tempo falliscono tanti gol, andiamo al riposo sullo 0-0. Noi tranquilli e già salvi, a loro sale l’emotività. Poi viene giù il diluvio, si allaga tutto. Collina non sa che fare, chiama i superiori, aspetta. Erano anni di feroci polemiche arbitrali, non si poteva sospendere. Mazzone non aveva fatto discorsoni alla vigilia, il presidente ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alessandroil 14 maggio delha realizzato il gol che ha tolto loregalandoloLazio, squadra in cui militava Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Inter. L’ex calciatore ha voluto ricordare l’episodio parlando ai microfoni de Il Corriere della Sera: “Sono passati 22 anni, ma quel giorno non lo dimentico. Era la Juve dei fenomeni: Zidane, Del Piero, Inzaghi, Conte, Davids. Nel primo tempo falliscono tanti gol, andiamo al riposo sullo 0-0. Noi tranquilli e già salvi, a loro sale l’emotività. Poi viene giù il diluvio, siga tutto. Collina non sa che fare, chiama i superiori, aspetta. Erano anni di feroci polemiche arbitrali, non si poteva sospendere. Mazzone non aveva fatto discorsonivigilia, il presidente ...

