Calciomercato: Liverpool. Psg in pole per Sadio Mané (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'attaccante senegalese piace anche a Bayern Monaco, Real e Barcellona BERLINO (GERMANIA) - Sadio Mané ha già fatto sapere che non è sua intenzione lasciare il Liverpool, ma il suo nome continua a ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'attaccante senegalese piace anche a Bayern Monaco, Real e Barcellona BERLINO (GERMANIA) -ha già fatto sapere che non è sua intenzione lasciare il, ma il suo nome continua a ...

Advertising

DiMarzio : .@acmilan su Divock #Origi: formalizzato l'interesse per l'attaccante in scadenza con il @LFC - sportface2016 : #Liverpool, tutti pazzi per #Mané: #Psg in pole - sportli26181512 : Liverpool, arriva il nuovo attaccante: Il Liverpool, con l'imminente partenza di Divock Origi in direzione Milano,… - DellortoNiccolo : @Erfaina1988 Non c’è nessuna possibilità che Dybala vada al Liverpool. Sono un esperto di calciomercato?? - sportli26181512 : Liverpool, Klopp e un suo pallino riuniti: Nonostante un finale di stagione tutto da vivere, il Liverpool non perde… -

Calciomercato: Liverpool. Psg in pole per Sadio Mané L'attaccante senegalese piace anche a Bayern Monaco, Real e Barcellona BERLINO (GERMANIA) - Sadio Mané ha già fatto sapere che non è sua intenzione lasciare il Liverpool, ma il suo nome continua a essere accostato a quello dei grandi club. Secondo il giornale tedesco Bild il Psg sarebbe in pole per l'ingaggio del 30enne attaccante senegalese che piace anche ... Milan, un'altra minaccia dalla Premier League - Rossoneri ancora in vantaggio! In particolare in Premier League ce ne sono alcune che si erano interessate a lui: Newcastle United , Liverpool e West Ham in particolare. I Magpies avevano fatto una ricca offerta nel calciomercato ... Calciomercato.com Liverpool, tutti pazzi per Mané: Psg in pole E’ sotto gli occhi delle big del calcio europeo l’attaccante del Liverpool Sadio Mané. Qualche giorno fa il 30enne ha fatto sapere che non è sua intenzione lasciare i Reds, anche se il suo nome contin ... Calciomercato: Liverpool. Psg in pole per Sadio Mané L'attaccante senegalese piace anche a Bayern Monaco, Real e Barcellona BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Sadio Mané ha già fatto sapere che non è ... L'attaccante senegalese piace anche a Bayern Monaco, Real e Barcellona BERLINO (GERMANIA) - Sadio Mané ha già fatto sapere che non è sua intenzione lasciare il, ma il suo nome continua a essere accostato a quello dei grandi club. Secondo il giornale tedesco Bild il Psg sarebbe in pole per l'ingaggio del 30enne attaccante senegalese che piace anche ...In particolare in Premier League ce ne sono alcune che si erano interessate a lui: Newcastle United ,e West Ham in particolare. I Magpies avevano fatto una ricca offerta nel... Liverpool, Klopp: 'Ovvio che ci interessi Mbappé' VIDEO E’ sotto gli occhi delle big del calcio europeo l’attaccante del Liverpool Sadio Mané. Qualche giorno fa il 30enne ha fatto sapere che non è sua intenzione lasciare i Reds, anche se il suo nome contin ...L'attaccante senegalese piace anche a Bayern Monaco, Real e Barcellona BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Sadio Mané ha già fatto sapere che non è ...