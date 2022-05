Calcio: Roma, Friedkin deposita alla Consob documento opa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - Prosegue il percorso dei Friedkin verso il delisting, ovvero l'uscita della Roma dalla Borsa. La Romulus and Remus Investments LLC, la società attraverso la quale il gruppo Friedkin ha rilevato la quota maggioritaria della Roma, ha annunciato di aver depositato presso la Consob “il documento di offerta, destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall'offerente sulla totalità delle azioni ordinarie” del club giallorosso. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022), 18 mag. - (Adnkronos) - Prosegue il percorso deiverso il delisting, ovvero l'uscita dellaBorsa. La Romulus and Remus Investments LLC, la società attraverso la quale il gruppoha rilevato la quota maggioritaria della, ha annunciato di averto presso la“ildi offerta, destinatopubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall'offerente sulla totalità delle azioni ordinarie” del club giallorosso.

