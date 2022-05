Benevento | il giusto mix per i play off E con un Lapa così…

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Solido, compatto, non spettacolare ma con un giocatore a disposizione pronto a sfruttare la prima occasione buona, a punire gli avversari al primo errore. Non si può avere tutto ma neioff tanto basta, perché il mini torneo iniziato ad Ascoli verrà deciso dagli episodi, dalle circostanze. Il, fino ad ora, ha ottenuto il massimo mixando questi ingredienti. Una ritrovata solidità difensiva, le briciole lasciate agli avversari, prestazioni di squadra fatte di corsa e sudore. Al resto ci ha pensato lui, il “Bambino delle Ande“, tornato protagonista nel momento clou della stagione.dula si è ripreso ilnel momento topico, in quelle sfide che ne esaltano lo spirito battagliero. Al “Del Duca” aveva sfruttato l’unica palla buona servitagli dai ...

