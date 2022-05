Antonino Chef Academy | su TV8 la terza stagione per la prima volta in chiaro

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 18 maggio 2022), su TV8 arriva laper lain: dieci giovanissimisiedono tra i banchi per aggiudicarsi un posto ai fornelli stellati di Villa Crespi Per lain, su TV8, arriva ladi, dal 19 maggio, ogni giovedì, alle ore 21.30. Dieci nuovi e giovanissimisono pronti per tornare tra i banchi, nell’Accademia culinaria più sfidante della tv italiana. In cattedra, troveranno il professore e mentore più irresistibile (e amato),...