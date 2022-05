Amore senza sesso (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono una eterosessuale di 37 anni, in coppia monogama con un maschio cis eterosessuale Rick. Stiamo insieme da cinque anni, fidanzati da due. Il sesso, da passionale, divertente e abbondante che era, oggi è praticamente scomparso. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono una eterosessuale di 37 anni, in coppia monogama con un maschio cis eterosessuale Rick. Stiamo insieme da cinque anni, fidanzati da due. Il, da passionale, divertente e abbondante che era, oggi è praticamente scomparso. Leggi

InteBNLdItalia : ?? @DjokerNole e Roma, amore senza fine ?? #IBI22 | #tennis - mariamarilucen : RT @io63128: La stagione dell’amore viene e va All’improvviso senza accorgerti, la vivrai, ti sorprenderà Ne abbiamo avute di occasioni Per… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Alla fine dell’800 erano in voga guide pratiche, note come “segretari galanti”, che suggerivano modelli di epistole di… - rpinci : RT @TV2000it: Un amore partigiano Il libro di @VecchioConcetto scritto con Iole Mancini 102 anni scampata a Via Tasso e alle torture di P… - __inborderline : RT @SimRadar: La stagione dell'amore viene e va I desideri non invecchiano quasi mai con l'età Se penso a come ho speso male il mio tempo C… -